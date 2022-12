Recrimina Diego Godin, difensore dell'Uruguay, per l'eliminazione della Celeste dai Mondiali in Qatar. Ai microfoni di Teledoce, l'ex giocatore dell'Inter oggi al Velez Sarsfield ha da ridire nei confrontaggi dell'arbitraggio del tedesco Daniel Siebert nel match contro il Ghana: "Non mi piace mai farlo, ma dobbiamo parlare di errori arbitrali che sono stati molto chiari. Non possiamo ignorarli, non possiamo negare che ci sentiamo derubati da due rigori che erano netti e lui non li ha nemmeno rivisti.