L'insolita collocazione sul calendario dei Mondiali trova a sorpresa un sostenitore tra i calciatori. Si tratta dell'olandese Jurrien Timber, che, come riportato da La Repubblica, si è detto entusiasta dell'esperienza in Qatar: "Giocare il Mondiale a novembre e a dicembre mi è piaciuto tanto. Secondo me è un'esperienza che andrebbe ripetuta. Siamo arrivati qui nelle condizioni fisiche ideali. Giocare in questo periodo è stato bello anche dal punto di vista tecnico.