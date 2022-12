Finisce il sogno qatariota del Giappone, è la Croazia a vincere il match valido per gli ottavi di finale e si prende di diritto l’accesso ai quarti. Qualificazione che arriva al termine di una lunga e combattuta gara, la prima di quest’edizione del Mondiale terminata ai calci rigore. Maeda illude i nipponici al 43esimo con una rete che sblocca il risultato e porta in vantaggio la Nazionale giapponese, ma Ivan Perisic non ci sta e su assistenza di Lovren con un gran colpo di testa da manuale batte Gonda e pareggia al 55esimo. Finita 1-1 ai regolamentari, non si riesce ad andare oltre il pari anche entro il 120esimo e il verdetto è rimandato ai rigori.