Il primo tempo di Croazia-Belgio si è concluso sullo 0-0, ma al 15' c'è stato un rigore per i balcanici prima decretato e poi cancellato. Su una mischia in area belga, netto il fallo di Carrasco su Kramaric: penalty evidente e l'arbitro Taylor fischia senza indugio. Poi arriva la comunicazione dalla sala VAR e così il fischietto inglese corre al monitor a rivedere l'azione: Lovren, al momento del cross in area, è con una piccolissima porzione di spalla davanti a tutti e poi va a contendere in aria il pallone a Vertonghen poco prima del contatto falloso.