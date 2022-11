Giovedì, alle ore 11, il Camerun farà il suo esordio a Qatar 2022 sfidando la Svizzera nella gara valida per il girone G del Mondiale che include anche Brasile e Serbia. Un appuntamento che Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunese, non vede l'ora di vivere: "Siete pronti per ruggire? Mancano due giorni", ha scritto l'ex attaccante su Instagram postando la foto di 4 protagonisti dei Leoni Indomabili, tra cui l'interista André Onana.