Il batacazo dell'Argentina nel match d'esordio a Qatar 2022 contro l'Arabia Saudita non sposta di un millimetro i discorsi sulle favorite per la vittoria finale del Mondiale. Ne è convinto Fernando Santos, ct del Portogallo: "Inghilterra e Francia sono favorite perché hanno vinto e l'Argentina ha smesso di essere favorita perché ha perso? Non credo - le sue parole in conferenza stampa -. Questo è normale e niente è definitivo. Una partita non cambia la percezione, sono otto, nove le squadre che sono arrivate qui con l'intenzione di vincere".