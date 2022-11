Sarà Daniele Orsato a dirigere la delicatissima Argentina-Messico, gara in programma sabato sera a Lusail. Il fischietto di Schio, dunque, ritroverà Lautaro Martinez, ma non solo considerando i tanti 'italiani' dell'Albiceleste. Massimiliano Irrati al VAR per replicare la coppia tutta italiana della gara d'esordio Qatar-Ecuador.