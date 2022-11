Dopo il clamoroso tonfo dell'Argentina, il martedì del Mondiale prosegue con la sfida tra Danimarca e Tunisia, valida per la prima giornata del Gruppo D (completato da Francia e Australia, in campo questa sera). Nessun successo all'esordio in Qatar per Eriksen e compagni che dopo 95' di gioco non vanno oltre lo 0-0, aggiungendo così il primo punticino alla loro classifica. Si tratta del primo pareggio del torneo.