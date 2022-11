La Nazionale argentina ha scelto un campus universitario per alloggiare in Qatar durante la Coppa del Mondo, rinunciando ad una struttura più blasonata. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la scelta è stata fatta a causa dell'asado: negli hotel di lusso non è concesso infatti allestire il tradizionale barbeque argentino. La Seleccion si è portata a Doha circa 2630 chili di carne per la spedizione mondiale.