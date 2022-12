Capocannoniere del Mondiale 1978 vinto dall'Argentina in finale contro l'Olanda proprio grazie a una sua doppietta, Mario Kempes è forse la persona più indicata per parlare dello stato di forma degli attaccanti dell'Albiceleste impegnati in Qatar: "Lautaro Martinez e Julian Alvarez stanno attraversando momenti diversi - le sue parole a Diario AS -. Lautaro sta lottando per trovare il gol, mentre Alvarez è un ragazzo con tanta voglia, che sta dimostrando di essere un goleador oltre che il primo difensore in fase passiva. Ciò che sta succedendo a Lautaro è normale: se sei un difensore e vivi un periodo negativo, c'è qualcuno accanto a te che ti aiuta, mentre non è così per un attaccante.