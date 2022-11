L'Argentina non sbaglia, dimentica la clamorosa sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita e batte 2-0 il Messico nella seconda partita valida per il girone C dei Mondiali. A sbloccare il match è l'uomo più atteso, Lionel Messi: l'attaccante del Psg al minuto 64' sblocca la gara, bloccata fino a quel momento, con un sinistro chirurgico che si insacca all'angolino basso.