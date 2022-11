Monta la rabbia in Camerun per la decisione da parte del ct Rigobert Song di privarsi di André Onana per la partita contro la Serbia. Un evento che causa reazioni negative anche tra i politici locali. Si espone in particolare Denis Emilien Atangana, leader del partito Fronte dei Democratici, che chiede esplicitamente che l'ex difensore della Salernitana faccia un passo indietro: "Deve dimettersi, non ha il livello per fare il ct. C'è l'urgenza assoluta del ritorno di Onana, senza di lui col Brasile rischiamo di prendere dieci reti".