Nulla di preoccupante per Lautaro Martinez. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TyC Sports, l'attaccante argentino ha saltato la partita contro gli Emirati Arabi Uniti solo per un sovraccarico muscolare dovuto alle tante partite giocate con l'Inter: Scaloni è fiducioso di avere presto il Toro in condizioni ottimali per lanciarlo dal 1' contro l'Arabia Saudita, match d'esordio dell'Argentina nell'avventura al Mondiale in Qatar.