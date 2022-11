Possibili novità sul fronte André Onana. Come riporta Sky Sport, infatti, la situazione è da considerare in evoluzione dopo la conferenza stampa di apertura del ct camerunese Rigobert Song, in cui (dopo l'esclusione contro la Serbia) ha raccontato di aver chiesto al giocatore "di aspettare, per vedere se si comporterà ancora secondo le nostre regole. La sua continuità in questo gruppo dipende anche da lui. André è uno dei migliori portieri che gioca in Europa, le sue qualità sono fuori discussione".