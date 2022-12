Una Golden Generation andata in mille pezzi: nei risultati e in una chimica di gruppo inesistente. Finisce male il Mondiale del Belgio anche dopo l'eliminazione sul campo: stando al quotidiano locale Het Laatste Nieuws, infatti, cinque giocatori della selezione hanno prenotato i voli per Bruxelles prima dei loro compagni di squadra, per evitare di fare il viaggio di ritorno insieme a loro. I nomi fatti sono quelli di Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate e Lois Openda.