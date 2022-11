Nella prima uscita al Mondiale contro il Canada, il Belgio dovrà rinunciare a Romelu Lukaku. L'interista non è ancora al top della forma e probabilmente il ct Martinez punterà su Dries Mertens, dato a 3 come possibile marcatore del match su Stanleybet.it. I Diavoli Rossi sono comunque favoriti: per gli esperti di 888sport.it il successo belga paga 1,52 contro il 6,50 del primo successo canadese. Nel mezzo il pareggio fissato a 4,50.