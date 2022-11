Inizia in salita il Mondiale di André Onana. Il suo Camerun, dopo un buonissimo primo tempo nel quale meritava il vantaggio, è stato battuto per 1-0 dalla Svizzera nel primo match del Gruppo G. A decidere una rete al 48' di Embolo (nato a Yaoundé, capitale del Camerun), che ha trafitto da pochi passi e in modo imparabile il portiere interista. Onana, poi, è stato decisivo al 67' con una paratona su Vargas, respingendo un rigore in movimento. Scarsa la reazione dei Leoni indomabili che, anzi, nel finale hanno rischiato in almeno due circostanze di subire il secondo gol.