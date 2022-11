Vola l'Olanda di Dumfries (in campo anche per tutto il match odierno) e di De Vrij (solo panchina per lui). Nell'ultima giornata del Gruppo A, gli Oranje superano in scioltezza 2-0 il Qatar (gol di Gakpo al 26' e Frenkie De Jong al 49') e chiudono in testa dopo aver già conquistato il passaggio agli ottavi di finale nel turno precedente. In contemporanea, va al Senegal lo 'spareggio' con l'Ecuador per il secondo posto: gli africani vincono 2-1 con i gol di Sarr su rigore (44') e Koulibaly (70'), inframezzati dal momentaneo pareggio di Caicedo (68').