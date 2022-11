Quali sono i 10 grandi calciatori assenti alla prossima Coppa del Mondo? Football Benchmark ha stilato la classifica tenendo conto delle quotazioni più alte dei calciatori che non hanno raggiunto la qualificazione al Mondiale in Qatar con la propria Nazionale. In classifica presenti anche Nicolò Barella, che si piazza al sesto posto alle spalle di Florian Wirtz, e Alessandro Bastoni, che chiude la top10. Comanda la classifica Erling Braut Haaland, centravanti dei record del Manchester City: Mohamed Salah e Luis Diaz del Liverpool completano il podio.