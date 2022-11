Un'altra testa coronata cade al primo giro di partite di questo Mondiale: dopo l'Argentina, tocca alla Germania di Hansi Flick subire l'onta della sconfitta nella gara di debutto nella kermesse per mano del Giappone che si impone col punteggio di 2-1. La dinamica dell'incontro dell'Al Khalifa International Stadium è molto simile a quella avvenuta ieri nell'inusitato ko dell'Albiceleste: passano in vantaggio i teutonici con un calcio di rigore trasformato da Ilkay Gundogan al 33esimo, arriverebbe poi anche il raddoppio otto minuti dopo ma il VAR strozza la gioia in gola a Kai Havertz.