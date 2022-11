Luka Sučić, il più giovane rappresentante croato a Qatar 2022, non ha dubbi sulle qualità dei suoi compagni di reparto: "Modric-Brozovic-Kovacic? Il nostro centrocampo è il migliore del mondo, nessuna nazionale ha un centrocampo così - le parole del 20enne del Salisburgo a Slobodna Dalmacija -. Mi piace guardarli e allenarmi con loro ogni giorno. Li guardo e mi diverto, spero che questo centrocampo duri per un po'.

Il mio sogno era giocare per il mio Paese in una competizione così importante. Non speravo che mi succedesse già a 20 anni, ma è la prova che tutto è possibile quando dai il massimo, fai delle belle prestazioni. Sono contento che il selezionatore mi abbia dato l'opportunità, cercherò di ripagarlo nel miglior modo possibile".