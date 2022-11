Intervistato da HRT, Mateo Kovacic ha commentato così il deludente pareggio che la Croazia ha ottenuto quest'oggi contro il Marocco: "La prima partita è stata difficile. Il risultato è stato giusto, non ci sono state occasioni, dobbiamo migliorare, ma andiamo per gradi. Ci è mancata la determinazione per andare avanti. È la prima partita, abbiamo provato a controllare, senza andare troppo avanti. Analizzeremo questa partita e faremo meglio nella seconda".