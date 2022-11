La Croazia di Marcelo Brozovic si prepara all'esordio al Mondiale. Alla vigilia della prima contro il Marocco, il ct croato Zlatko Dalic inquadra così la sfida di domani in conferenza stampa: "I sauditi hanno battuto l'Argentina, la Tunisia ha pareggiato con la Danimarca... non ci sono avversari facili e non ci sono partite facili. Ci aspettiamo una partita difficile, rispettiamo e apprezziamo il calcio marocchino. Oggi tutti stanno giocando bene, sono ben preparati e le sorprese sono possibili".

"Abbiamo sfruttato questo poco tempo per adattarci alle condizioni e sono completamente soddisfatto di quanto fatto, i ragazzi si sono preparati al massimo e sono pronti per la partita - aggiunge poi Dalic, motivando le convocazioni per il torneo in Qatar -. Abbiamo avuto dei problemi, li abbiamo risolti e abbiamo scelto il meglio in termini di velocità energia ed esperienza, e la squadra sarà al livello richiesto. Non vediamo l'ora di giocare. Abbiamo un buon mix di gioventù ed esperienza".