Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, esprime tutta la sua soddisfazione dopo il successo rotondo ai danni del Canada: "Vorrei congratularmi con i ragazzi per l'ottima partita. Al secondo minuto perdi 1-0 contro una squadra che ha tanta energia, entusiasmo, ti segna un gol e si accende ancora di più. Siamo riusciti ad aggiustare la partita e vincere, solo le grandi squadre possono farlo, quelle che respirano insieme e sono piene di motivazione possono farlo. Questi siamo noi. L'ultima volta ho detto che il Marocco è una buona squadra, mi hanno preso in giro. Oggi hanno battuto il Belgio 2-0".

Il Canada ha segnato molto presto, dopo soli 68 secondi.

"Era importante rientrare, fanno gol al primo minuto ed entrano con tanta energia che è difficile da fermare. Abbiamo sbandato per 15 minuti, poi ci siamo rimessi a posto e siamo tornati in partita. Abbiamo chiesto a Ivan Perišić e Andrej Kramarić di andare molto larghi, di venire a centrocampo per prendere il pallone, di dare spazio a Marcelo Brozović, Mateo Kovačić e Luka Modrić. Lo ripeto, uno dei migliori centrocampisti del mondo. Chiunque può dire quello che vuole. Ma io dico, è solo una partita. Possiamo certamente ripeterlo, ma andiamo piano".

Elogi per i due attaccanti, Marko Livaja e Andrej Kramaric.

"Marko ha giocato alla grande, ha creato una grande occasione, ha segnato un gol e si è sacrificato. Da quando sono allenatore, e sono 5-6 anni, Kramaric è quello che risolve sempre le partite".