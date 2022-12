Parola a Zlatko Dalic: insieme a Ivan Perisic, il ct della Croazia ha presentato in conferenza stampa la cruciale semifinale che attende i Vatreni domani contro l'Argentina, con in palio la finale dei Mondiali. "L'Argentina è una grande squadra, ma non ci adatteremo all'avversario, faremo la nostra partita. Abbiamo speso tanto, abbiamo giocato due partite ai supplementari. Ma abbiamo forza, energia e volontà. Faremo del nostro meglio, lo abbiamo fatto in ogni partita. Sappiamo quanto dobbiamo spendere, siamo pronti. Non abbiamo problemi con la rosa, tutti i giocatori sono sani. Non chiederò loro se sono stanchi perché non vogliono essere stanchi. Domani potrebbe essere ancora più grande e ancora più importante della semifinale del 2018 contro l'Inghilterra. Se vinciamo, per me sarà la partita più importante della storia della nazionale croata".