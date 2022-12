La Croazia di Marcelo Brozovic ha raggiunto la semifinale. Martedì sfida all'Argentina di Lautaro. Il terzino croato Borna Sosa carica la banda: "Siamo il Brasile d'Europa. Questa è la seconda Coppa del Mondo in cui arriviamo in fondo, prima la finale e ora siamo in semifinale. Non ci sono molti Paesi che possono vantarsene", ha detto il giorno dopo l'impresa, come riporta l'ANSA.