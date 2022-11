Dopo il pareggio a reti bianche tra Marocco e Croazia, il girone F completa il quadro del primo turno con il successo per 1-0 del Belgio sul Canada, grazie al gol di Batshuayi sul finire di primo tempo. Un successo risicato anche per quanto visto in campo: i ragazzi di Martinez hanno faticato tantissimo a produrre un gioco fluido ed efficiente, soffrendo molto la spinta canadese, accattivante nei primi 45', meno arrembante nella ripresa. Creazione di dinamismo avviata con istanza immediata dal Canada. Al 10' Davies si fa respingere il rigore da Courtois. I canadesi recriminano per altri due episodi davvero dubbi nell'area di rigore belga.