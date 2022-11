Comincia senza Romelu Lukaku l'avventura a Qatar 2022 del Belgio di Roberto Martinez che, per colmare il vuoto al centro dell'attacco, ha deciso di puntare le sue fiches su Michy Batshuayi come riferimento offensivo nella gara contro il Canada in programma alle 20. Il bomber all time della storia dei Rode Duivels, senza sorpresa, non figura nella distinta ufficiale nemmeno in panchina; il suo rientro è previsto tra la sfida con il Marocco e quella con la Croazia, in programma rispettivamente il 27 novembre e 1° dicembre.