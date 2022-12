(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola". Lo dice Graham Arnold, ct dell'Australia che in vista dell'impegno di domani contro l'Argentina ha vietato, fin dal giorno del passaggio agli ottavi, i social ai suoi giocatori, "perché non devono distrarsi". Ma per Arnold affrontare l'Argentina e il miglior calciatore del mondo non è una novità: era in campo, con la maglia n.9 dell'Australia, nel doppio spareggio per un posto a Usa '94 che a novembre del 1993 i Socceroos giocarono, venendo eliminati, proprio contro l'Albiceleste, il cui n.10 era Diego Maradona.