Dopo i francesi, tocca ai rappresentanti dell'Argentina parlare in conferenza stampa alla vigilia della finale Mondiale. Prima del ct Lionel Scaloni , a prendere parola è il portiere Emiliano Martinez : "È pazzesco essere in questa finale. Abbiamo iniziato perdendo contro l'Arabia Saudita ed è stata una secchiata d'acqua fredda per tutti. Siamo migliorati, è stata una strada difficile. Ma dopo l'Arabia abbiamo detto che avremmo dato tutto per giocare una finale di Coppa del Mondo. La Francia favorita? Nel 2014 lo dicevano del Brasile e oggi di loro... Ci piace che diano gli altri come favoriti. È comunque una grande squadra, ma abbiamo le contromisure. Sappiamo quanto sono bravi davanti, noi cercheremo di fare la nostra partita. E poi, noi abbiamo il migliore".

E ovviamente, il discorso si rivolge al protagonista più atteso, ovvero Lionel Messi: "Lo vedo felice, come tutti gli argentini. Ho visto un grande Leo in Copa América, uno dei migliori che abbia visto in vita mia. In questo Mondiale lo vedo meglio, fisicamente e dal punto di vista calcistico. Lo vedo bene e questo ci aiuta molto". Ma cosa serve per strappare la corona ai Bleus? "La necessità di vincere può giocarti contro, devi avere sangue freddo. Dovremo giocare come sempre abbiamo fatto, mantenendo il controllo del gioco. Sapere che stiamo giocando una sola partita è la cosa più difficile, ma allo stesso tempo è la finale del Mondiale".