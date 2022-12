Mattatore del match contro la Croazia, Lionel Messi, arrivato questa sera a quota 11 gol con la maglia dell'Argentina ai Mondiali, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di TyC Sports dopo il match che è valso all'Albiceleste la conquista della finale: "Tutto quello che stiamo vedendo dall'inizio dei Mondiali è pazzesco, quello che si vede in ogni partita con la gente, in Argentina…. Sappiamo cosa siamo, cosa può ottenere questo gruppo. Sapevamo di potercela fare, siamo molto fiduciosi. Sapevamo di non essere i migliori candidati, ma non abbiamo concesso niente a nessuno. Tutto quello che abbiamo fatto è stato merito nostro, partita dopo partita".