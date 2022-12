Paradossalmente, per l'Argentina, la partenza falsa al Mondiale è stata una benedizione. E' il pensiero espresso da Rodrigo De Paul, oggi protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Australia, valida per gli ottavi di finale: "E' stato un fatto positivo aver perso contro l'Arabia Saudita, ci siamo trovati in una situazione a cui eravamo abituati; dovevamo recuperare visto che a un Mondiale non è mai facile - le parole del centrocampista dell'Atletico Madrid -. Belgio e Germania sono state eliminate, aver finito il girone da capolista dopo quel ko ci dà fiducia. Sono stati giorni duri".