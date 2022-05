Terzo giorno di allenamento per l'Inter in quel di Lugano. Come sottolineato da InterTV, quest'oggi la squadra non è arrivata al Centro Sportivo Cornaredo divisa in due gruppi. La seduta mattutina ha visto i ragazzi di Antonio Conte svolgere un riscaldamento, seguito da una serie di andature, scatti e corsa per risvegliare la muscolatura; poi una seduta incentrata sul possesso palla, un torello e un esercizio di tecnica individuale. Infine sessione tattica, lavoro aerobico e corsa a tutto campo.