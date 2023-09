SOMMER 5 - Due interventi importanti nel primo tempo, poi la papera che permette al Sassuolo di pareggiare e cambia letteralmente il verso del match. Rimane piantonato a terra sul sinistro di Berardi che sarà anche potente ma francamente meritava almeno un tentativo di intervento. Bella ma ininfluente la parata su Laurentié a fine gara. Prima partita in cui stecca.

DARMIAN 6 - Serata al limite per il gregario di Simone Inzaghi. Bene negli anticipi e attento nelle chiusure, fenomenale quando toglie il pallone a Pinamonti che stava già calciando sfiorandolo quel tanto che basta per non farsi espellere da ultimo uomo. Laurentié aiuta poco in difesa perché rimane alto e costringe il jolly milanese a tenergli compagni lasciando il proscenio a Dumfries. Che paura quando controlla male in area ma riesce a sventare la minaccia all'ultimo secondo.

ACERBI 5,5 - Stranamente in difficoltà contro Pinamonti che si muove molto e usa bene il fisico per tagliarlo fuori. Se la cava con la solita esperienza ma è evidente la fatica quando il Sassuolo attacca e lui balla da una parte all'altra della propria area per coprire più spazio possibile. Nel finale alza il baricentro del proprio raggio d'azione per dare una mano.

BASTONI 5,5 - Quando Berardi è in serata di grazia c'è poco da fare e purtroppo per lui l'esterno conferma la sua vena contro il nerazzurro. Assist e gol nella sua zona di competenza, anche se il difensore non ha responsabilità particolari. Soffre e non poco negli uno contro uno e anche nel confronto fisico, ma rende pan per focaccia quando si sgancia e lo costringe a seguirlo. DAL 68' DE VRIJ 5,5 - Si presenta con un paio di errori che non depongono a suo favore e alimentano il senso di insicurezza in campo.

DUMFRIES 6,5 - Ma è Denzelone o Denilson? Il dribbling in surplace mentre tutti lo invitano non proprio gentilmente a passarla è il preludio a un sinistro chirurgico che stappa il Meazza al tramonto del primo tempo. Gol meritato per il migliore in campo, che per larghi tratti sovrasta il malcapitato Vina arrivando facilmente sul fondo salvo poi non trovare collaborazione in area. Che si fa dunque? Ci si mette in proprio. Nella ripresa è tra quelli che non smettono di provarci.

BARELLA 5,5 - Si infila negli spazi stretti come un topolino nelle tubature di un ristorante, alla ricerca del pallone giusto da ricevere o servire. Spesso si allarga a destra per uscire dal caos in mezzo e gli capitano anche un paio di volée che spedisce a City Life. Talvolta si disconnette e perde palloni non da lui e soprattutto nel secondo tempo non riesce a trascinare come suo solito.

CALHANOGLU 6 - Il centrocampo è intasato come Corso Buenos Aires il sabato pomeriggio e non è facile arrivare nell'area avversaria con il palleggio. Il turco dirige e tiene benissimo la posizione, cercando di alzare la testa ogni volta che vede un compagno scattare in profondità. Non mancano alcune giocate di qualità anche sotto pressione, ma dopo il vantaggio rischia tantissimo con un retropassaggio troppo corto che ingolosisce Bajrami. Sommer gli tende una mano. DALL'85' KLAASSEN SV.

MKHITARYAN 5,5 - Lo stakanovista irrinunciabile stavolta deve badare all'essenziale, garantendo corsa e tanto movimento da un lato all'altro ma anche un po' di imbarazzo nella fase di possesso provocato da un Sassuolo sorprendentemente corto tra le linee. L'armeno tenta anche inserimenti centrali o laterali per aprire la scatola emiliana, non sempre con successo. Anche lui non brilla nell'avvio horror di ripresa. DAL 68' FRATTESI 5,5 - Mette subito energia in campo ma nel caos anche lui non riesce a trovare le distanze giuste. Spreca il pallone del pareggio appena entrato, calciando addosso a Consigli..

DIMARCO 5,5 - Produttore instancabile di cross, riceverebbe maggiore soddisfazione se uno dei due attaccanti tagliasse con convinzione sul primo palo, la destinazione più gettonata del pallone. Gli capita anche di invertire la posizione sul cross di Bastoni e di scoprire che no, non è così semplice arrivare con efficacia su certi traversoni. Toljan, con l'aiuto di Berardi, lo costringe a temporeggiare e con il trascorrere dei minuti lo neutralizza. DAL 68' CARLOS AUGUSTO 6 - Si presenta mettendo in mezzo un pallone che Frattesi dovrebbe trasformare in gol. Spinge con costanza a sinistra anche se il Sassuolo concede davvero poco e troppe volte viene ignorato dai compagni.

MARTINEZ 5,5 - La stanchezza inizia a farsi sentire, perché alle solite giocate che rubano l'occhio e strappano applausi alterna errori tecnici che proprio non sono da lui. Eppure il suo contributo per dare più fluidità alla manovra o alimentare le ripartenze lo fornisce con costanza, pur non brillando negli ultimi 20 metri dove servirebbe la sua zampata. Rimane in campo fino alla fine ma è evidente che non ne abbia più, anche se il pallone buono ce l'ha.

THURAM 6 - Per gran parte del primo tempo l'attacco dell'Inter dipende dalle sue iniziative personali: dribbling, tagli in profondità, sportellate. Va anche vicino al gol di testa. Molto generoso, ma con il tempo i centrali emiliani gli prendono le misure e gli impediscono di ricevere palloni giocabili, forzandolo a uscire dalle zone pericolose. Esce dopo aver dato tutto. DAL 68' SANCHEZ 5,5 - Un paio di lampi che però non sono abbastanza forti per illuminare la squadra. Cincischia troppo su un pallone invitante proveniente da sinistra.

ALL. INZAGHI 5,5 - Che fosse una partita a elevato grado di difficoltà non era un mistero, a questo si aggiunge l'atteggiamento sorprendentemente accorto del Sassuolo che pressa e non concede varchi. Il gol di Dumfries forse è un premio generoso per l'andamento della gara, ma non merita di essere dilapidato dall'approccio inconsistente con cui i suoi tornano in campo, lasciando campo e partita al Sassuolo. Neanche i cambi stavolta incidono. Primo (brutto) stop che ovviamente fa decadere la pioggia di elogi ma non mette nulla in discussione. Ripartire già sabato.



SASSUOLO: Consigli 6,5, Toljan 6,5, Erlic 7 (dall'80' Ferrari sv), Viti 6,5 (dal 61' Tressoldi 6), Viña 5,5 (dal 46' Pedersen 6), Boloca 7, Henrique 6,5, Berardi 7,5, Bajrami 7 (dal 61' Castillejo 6), Laurienté 6, Pinamonti 6,5 (dal 78' Defrel sv). All. Dionisi 7



ARBITRO: MASSIMI 5,5 - Non fa la differenza ma la sua direzione lascia parecchio a desiderare per più di un'interpretazione errata. Vede bene sull'intervento da ultimo uomo di Darmian che toglie il pallone a Pinamonti. Anche la gestione dei cartellini non convince.

ASSISTENTI: Rossi 6 - Dei Giudici 6

VAR: Abbattista 6