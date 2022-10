L'ex calciatore Gianfranco Zola, ai taccuini di Marca, ha parlato della sfida di stasera tra Inter e Barcellona: "Vedremo una grande partita. L'Inter è una grande squadra che ha bisogno di fare di nuovo bene in Champions League e il Barcellona ha una squadra giovane che sta crescendo, grazie anche all'aggiunta di veterani come Lewandowski. E poi c'è Xavi. Lo amavo come giocatore e ora lo amo anche come allenatore. È una di quelle gare da non perdere".