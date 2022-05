Intervenuto sulle frequenze di 1Station Radio, l'ex bianconero Dino Zoff ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Inter: "Speriamo che non si giochi con mille interruzioni, non si può andare avanti - ha detto a proposito delle recenti direzioni arbitrali -. L'interpretazione degli arbitri è patetica, i ritmi all’estero poi li paghi. Abbiamo un campionato con mille interruzioni. Per la Juventus è tutto un di più quest’anno, è entrata in Champions e se arriva anche questa Coppa tanto meglio. Dopo la partenza che ha avuto è già qualcosa".