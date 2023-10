A precisa domanda arrivata tramite Instagram, Walter Zenga si espone in favore di Mauro Icardi. Ad un suo follower che gli chiede se riporterebbe all'Inter l'ex capitano, l'Uomo Ragno risponde senza esitazioni: "Molto onestamente, sì". Tra le tante risposte date, anche una sul nuovo stadio dell'Inter per il quale si dice estremamente favorevole: "Sono legato a San Siro emotivamente, ma il futuro sono gli stadi di proprietà". Poi sul caso scommesse: "Vedere coinvolti giovani in questa situazione fa riflettere, capitolo delicato da affrontare in poche parole".