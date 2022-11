Dopo le parole di riapertura nei confronti del Cagliari e di Giulini espresse da Radja Nainggolan, da qualche giorno rimasto senza squadra dopo l'addio con l'Anversa, l'ex allenatore dei rossoblu Walter Zenga ha risposto a proposito del Ninja. "Con Nandez, Rog e Nainggolan posso dichiarare guerra alla Cina! Con me Radja si era messo a totale disposizione, senza crearmi mai problemi. Caratterialmente da giocatore ero un po come lui. Con me giocava sulla trequarti mentre Nandez e Rog in coppia davanti alla difesa. Nainggolan è un giocatore intelligente che legge in anticipo le situazioni di gioco, uno così lo vorrei sempre con me" riporta L’Unione Sarda.