Il procuratore Franco Zavaglia si sofferma ampiamente sulla situazione dell'Inter, tra campo e mercato, ai microfoni di TMW Radio:

Che idea si è fatto della situazione di Skriniar?

“Secondo me si poteva prevedere già da quest'estate che lo slovacco potesse andare al Paris Saint-Germain. In questo momento il calcio italiano non è molto competitivo sia sul campo che nel calciomercato con il calcio francese e tantomeno con quello inglese. Non sono, poi, più i tempi in cui si rispettavano le parole date. Bisognerebbe mettere un freno per far sì che non ci siano più questi cambi repentini di volontà".