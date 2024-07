Nuova avventura in Svizzera per Mattia Zanotti, che dopo la stagione al San Gallo si è accasato nei giorni scorsi al Lugano, dove si è trasferito a titolo definitivo e col quale ha debuttato proprio nel test contro l'Inter dei giorni scorsi. Intervistato dal Corriere del Ticino, Zanotti ha spiegato quali sono stati i motivi che lo hanno portato a vestire la maglia bianconera: "Il Lugano mi ha voluto tantissimo, sento la fiducia di tutti e per questo sono molto felice di essere qui.

Il Lugano ha speso 2,6 milioni di euro per prelevare il cartellino dal club nerazzurro, una cifra che inorgoglisce il ragazzo: "È bello e motivante sentire la fiducia di un club che ha speso un bel po' di soldi per averti. Mi dà la motivazione giusta per fare del mio meglio. Non ci sono rimpianti: sono semplicemente felice di essere qui".