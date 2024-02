Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Ivan Zamorano si è espresso sull'approdo, dato per imminente, di Kylian Mbappé al Real Madrid: "Spero che si realizzi. Sono passati molti anni con questa serie, ma sembra che questa volta la speranza e la fede di milioni di tifosi del Real Madrid che vogliono vederlo a Madrid possano essere soddisfatte. I calciatori di tutto il mondo vogliono giocare nel Real Madrid. Florentino Pérez ci ha abituato a colpi così e sarei molto felice del suo arrivo, se alla fine ciò accadrà, come sembra".

Quando gli viene chiesto se l'attaccante francese è il calciatore migliore al mondo, Bam Bam replica: "Forse... Top 3, con assoluta certezza. È molto difficile trovarne un altro con le sue qualità. Un altro che è su quel podio è Vinicius, che sarà il suo partner. Formeranno una coppia letale. L'altro posto potrebbe essere per Erling Haaland o anche per Jude Bellingham, che è strepitoso. In ogni caso, la cosa più importante è farlo sentire felice e così la sua prestazione sarà meglio".