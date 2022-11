Alberto Zaccheroni è stato interpellato oggi da La Repubblica riguardo alle conseguenze che può portare la disputa del Mondiale in inverno. "Io preferirei avere tanti giocatori al Mondiale - dice - Riattaccare la spina dopo quasi due mesi sarà difficile, perché la carica nervosa non può essere allenata. Invece chi sarà al Mondiale tornerà al top della condizione psicofisica dopo essersi misurato ai più alti livelli di competitività. La fatica sarà irrilevante, perché al massimo si giocheranno sette partite. L’unico risvolto negativo potrebbe essere quello emozionale, perché ci sarà chi tornerà deluso, e pagherà questa depressione, e chi appagato, quindi con meno voglia di spendersi per il club. Ma preferirei allenare una squadra con molti giocatori al Mondiale, senza dubbio".