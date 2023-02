È sempre ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena Alberto Zaccheroni : le sue condizioni vengono definite stazionarie ma in miglioramento dopo il forte trauma cranico riportato nel tardo pomeriggio di venerdì, a seguito di una caduta all'interno della sua casa di Cesenatico. All'ex tecnico di Inter, Milan e Juventus sono state praticate le misure utili a drenare l'ematoma cranico che si è creato dopo avere sbattuto violentemente la testa a terra.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli si fa portavoce dell'affetto della città romagnola nei confronti di Zac: "Non è una persona distante rispetto alla comunità, ma è sempre presente: è molto conosciuto, apprezzato. In tanti si fermano con lui a parlare non solo di calcio ma anche di altre cose. C'è un forte legame".