Tre stagioni e mezzo con l'Inter, 116 partite, 22 gol e una bacheca trofei strapiena: 1 Scudetto, 1 Champions League, 2 Coppe Italia, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Italiana. Wesley Sneijder, "tassello fondamentale nella cavalcata nerazzurra verso il Triplete, ha segnato reti che sono rimaste nella storia così come le sue giocate che hanno incantato dal primo secondo in cui è sceso in campo con la maglia nerazzurra, in quel derby del 29 agosto 2009 vinto per 4-0, giocato il giorno successivo al suo arrivo all'Inter". Così il club di Viale della Liberazione omaggia il folletto olandese che oggi compie 38 anni. "Il fantasista olandese che quest'anno ha fatto il suo ingresso nella Hall Of Fame nerazzurra insieme a Pagliuca, Materazzi e Eto'.