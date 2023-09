Sarà una vera e propria sfilata di calciatori, allenatori e personaggi televisivi l’udienza prevista presso il tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per il processo nei confronti di un giornalista del settimanale Cronaca Vera accusato dalla coppia Wanda Nara e Mauro Icardi di averli diffamati attraverso la diffusione nel 2018 di notizie riguardanti un audio WhatsApp nel quale si parlava di presunti tradimenti da parte della moglie del giocatore argentino, all’epoca in forza all’Inter, con alcuni compagni di squadra, in particolare Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

La showgirl argentina e il marito sono stati chiamati come testi dal pubblico ministero mentre la difesa (rappresentata dai legali Lucio Lucia e Pier Francesco Politi) ha chiesto di sentire l’ex-allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, il suo vice Marco Domenichini e i due calciatori coinvolti nella vicenda.