Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a margine dell'incontro avvenuto quest'oggi al Viminale con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, confermando l'intenzione da parte del ministero di valutare misure più stringenti per arginare il fenomeno della violenza tra tifosi: "Il Viminale sta valutando l'adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell'osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell'interno. È stato un incontro molto positivo e come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Andrea Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc.