Vigilia di Champions League con un compleanno da festeggiare per l'Inter e per Denzel Dumfries, celebrato e festeggiato sui social network dalla società nerazzurra con un filmato che racchiude alcuni passaggi dell'avventura in nerazzurro, tuttora in corso. Domani l'esterno, 27 anni, dovrebbe scendere in campo da titolare contro il Benfica.