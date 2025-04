Cresce l'attesa in casa Inter per il derby di Milano in programma domani sera alle 21 allo stadio Meazza, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il club nerazzurro ha pubblicato un video alla vigilia della sfida legato alla campagna promozionale per The Last of Us, serie in onda su Sky di cui è in programma la seconda stagione.

Del video fanno parte tre giocatori nerazzurri: Thuram, Sommer e Arnautovic. Di sfondo le immagini dei derby più recenti, compreso quello dell'andata finito in parità.