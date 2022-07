L'approdo di Arturo Vidal al Boca Juniors si sta trasformando da sogno a realtà. Quella che prima era una possiblità di mercato remota, ora - secondo i colleghi di Olé - si è tradotta in un affare destinato ad andare quasi sicuramente in porto a tal punto che Gonzalo Vásquez, ex compagno e cugino del centrocampista cileno, si è sbilanciato parlando di percentuali molto alte di buona riuscita: "Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d'occhio, non so quanto seriamente. Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana - la rivelazione a Radio La Red -. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l'emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera. Arturo ha un grande rispetto per Juan Román per la sua carriera ed è stato commosso dalla sua chiamata, era felice. Román è un dio del calcio. Arturo mi dice che sarebbe molto importante per lui giocare nel Boca, sente che sarebbe molto positivo per la sua carriera".