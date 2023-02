Duccio Baglioni, vicepresidente dell'AIA, spiega che questo "Sto lavorando con un solo obiettivo: individuare tutte le forze migliori della nostra Associazione per arrivare in un clima di serenità a quello che sarà il momento elettorale. La volontà era e resta quella di valorizzare il ruolo dell'Aia in tutte le sue componenti come abbiamo sempre fatto in questi anni. È il momento giusto per fare un quadro della situazione a pochi mesi dalle elezioni. Parlo di più di trentamila persone che vivono con passione questo percorso quotidiano", ha detto, come ripreso dall'ANSA.